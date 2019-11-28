Кайшева: бежалось тяжело, а стрелялось хорошо

Биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка России в Тюмени. Она заняла второе место. Победу одержала Резеда Сибгатуллина, тройку призёров замкнула Наталья Ушкина.

«Самочувствие нормальное. Бежалось, правда, достаточно тяжело, а вот стрелялось в спринте хорошо. На рубежах я приложила максимальную концентрацию.

На отборах у меня было некоторое недомогание. Сейчас всё хорошо. Удивила ли Сибгатуллина? Нет. Она и раньше показывала хорошую скорость. Взять хотя бы недавний летний чемпионат России», — приводит слова Кайшевой «Тюменская арена».

Победу в спринте на первом этапе Кубка России по биатлону у мужчин одержал Семён Сучилов.



Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Сибгатуллина и Сучилов выиграли спринтерские гонки на первом этапе Кубка России