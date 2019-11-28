Драчёв — о санкциях ВАДА: всё основано на словах, бездоказательно

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Из-за этого решения российские спортсмены, по всей видимости, будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в нейтральном статусе.
«Президент Олимпийского комитета России сказал, что мы будем бороться за то, чтобы вся команда выступала на Играх в Токио и в Пекине. Мнение всех членов президиума заключается в том, что команда должна быть допущена без каких-либо ограничений. Все эти рекомендации — от лукавого.
Всё основано на словах, бездоказательно. Просто есть программа, по которой они пытаются нас задушить и постепенно они её выполняют. И это общая позиция. Но мы держимся, напротив, когда на нас оказывают давление, мы только сильнее объединяемся», — цитирует Драчёва ТАСС.
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