Драчёв — о санкциях ВАДА: всё основано на словах, бездоказательно

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Из-за этого решения российские спортсмены, по всей видимости, будут выступать на Олимпийских играх 2020 года в нейтральном статусе.

«Президент Олимпийского комитета России сказал, что мы будем бороться за то, чтобы вся команда выступала на Играх в Токио и в Пекине. Мнение всех членов президиума заключается в том, что команда должна быть допущена без каких-либо ограничений. Все эти рекомендации — от лукавого.

Всё основано на словах, бездоказательно. Просто есть программа, по которой они пытаются нас задушить и постепенно они её выполняют. И это общая позиция. Но мы держимся, напротив, когда на нас оказывают давление, мы только сильнее объединяемся», — цитирует Драчёва ТАСС.