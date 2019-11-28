Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Стрельцов — восьмой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

Стрельцов — восьмой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене
Биатлон / Кубок IBU 0

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял австриец Харальд Леммерер. Тройку призёров замкнул норвежец Александер Фьелд Андерсен.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кирилл Стрельцов, ставший восьмым.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен, Норвегия
Мужчины. Спринт
1. Лукас Фрачер (Германия) — 28.33,1 (3).
2. Харальд Леммерер (Австрия) — +5,7 (1).
3. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +17,3 (3)...
8. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.21,7 (2)...
11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1.32,0 (4).
12. Карим Халили (Россия) — +1.33,3 (2)...
42. Василий Томшин (Россия) — +3.05,4 (5)...
57. Андрей Вьюхин (Россия) — +3.48,1 (5)...
59. Александр Поварницын (Россия) — +3.50,0 (5).

Сегодня, 28 ноября, также состоится спринтерская гонка у женщин.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 1, Шушен, Норвегия
Мужчины. Спринт 10 км
28 ноября 2019, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Лукас Фрачер
Германия
28:33.1
2
Харальд Леммерер
Австрия
+5.7
3
Александер Фьелд Андерсен
Норвегия
+17.3
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019