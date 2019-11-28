Стрельцов — восьмой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял австриец Харальд Леммерер. Тройку призёров замкнул норвежец Александер Фьелд Андерсен.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кирилл Стрельцов, ставший восьмым.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен, Норвегия

Мужчины. Спринт

1. Лукас Фрачер (Германия) — 28.33,1 (3).

2. Харальд Леммерер (Австрия) — +5,7 (1).

3. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — +17,3 (3)...

8. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.21,7 (2)...

11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1.32,0 (4).

12. Карим Халили (Россия) — +1.33,3 (2)...

42. Василий Томшин (Россия) — +3.05,4 (5)...

57. Андрей Вьюхин (Россия) — +3.48,1 (5)...

59. Александр Поварницын (Россия) — +3.50,0 (5).

Сегодня, 28 ноября, также состоится спринтерская гонка у женщин.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.