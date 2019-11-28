Ишмуратова: кто на что претендует станет понятно на втором и третьем этапах КМ

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась ожиданиями о первого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/20.



«Как болельщик, конечно же, на первый этап сезона возлагаю большие надежды. Как спортсменка, скажу, что первый этап для нас всегда был втягивающий, поэтому мы на него основную ставку не делали. Потому что, готовясь к сезону, кто-то больше стартов провел, кто-то меньше. На втором и третьем этапах будет понятно, кто на что физически готов и кто на что претендует.



Медали? Мы всегда ждём их. Мы для того смотрим и болеем, потому что надеемся на медали и хорошее выступление наших спортсменов. Надеюсь, что сейчас у нас побегут самые сильные на данный момент девчонки и ребята», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».