Богалий: на внутренних соревнованиях зачем-то занижается число контактных гонок

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий выразила мнение, что на внутрироссийских соревнованиях необходимо увеличить количество контактных гонок.



«Не пойму, почему на внутренних соревнованиях искусственно занижается число контактных гонок: масс-старт, эстафета, гонка преследования. Мы уходим туда, где спортсмен бежит в одиночку: спринт, индивидуальная гонка. Надо дать почувствовать биатлонисту дух борьбы, как тебе в спину дышит соперник.

Если мы хотим вырастить психологически устойчивого спортсмена, то его надо просматривать там, где есть непосредственный контакт. Уже второй год подряд на отборе мы видим только два спринта. Для меня это не показатель. Почему бы не провести масс-старт, тем более что прекрасный стадион в Тюмени позволяет провести такую гонку с участием 60 человек?» — приводит слова Богалий «Команда России».



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