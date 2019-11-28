Объявлен состав сборной Германии на супермикст и смешанную эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной Германии по биатлону определился с составом команды на синглмикст и смешанную эстафету, которые пройдут в рамках стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября, сообщает Xc-ski.
Смешанная эстафета: Каролин Хорхлер, Дениз Херманн, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.
Супермикст: Франциска Пройс, Эрик Лессер.
В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону пройдут также спринтерские гонки, индивидуальные гонки и эстафеты.
В состав сборной Германии на этап в Эстерсунде вошли Симон Шемп, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер и Анна Вайдель.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Фуркад выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде
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