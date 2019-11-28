Сборная России назвала предварительный состав на смешанные эстафеты в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал предварительный состав национальной команды, которая выступит в синглмиксте и смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Обе гонки пройдут 30 ноября.

Синглмикст: Матвей Елисеев/Тамара Воронина (запасные Эдуард Латыпов/Кристина Резцова).



Смешанная эстафета: Александр Логинов, Дмитрий Малышко/Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова (запасные Никита Поршнев/Лариса Куклина).

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Союза биатлонистов России (СБР), вся команда успешно прошла материальный контроль перед стартом сезона.



Ранее СБР утвердил состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира нового сезона.



Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.



Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.