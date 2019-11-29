Ишмуратова: прекрасно понимаю Драчёва

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о том, что основными задачами сборной России в сезоне являются возвращение максимальной квоты и место в тройке в Кубке наций. Также президент СБР поставил цель выступить на чемпионате мира не хуже, чем в предыдущем сезоне.

«Хорошие задачи. Драчёв в прошлом сам был хорошим спортсменом. Планку опускать нельзя. Её можно только поднимать и стремиться к своей цели. Прекрасно Владимира понимаю. Желаю всем удачи и хороших стартов. А если на пути будут неудачи, то главное, чтобы они их не расстраивали, а, напротив, стимулировали на хорошее выступление. Захотим — всё у нас получится.

Чемпионат мира? В этом сезоне, конечно, хочется побольше успехов. Не знаю, не хочется, конечно, сюда вмешивать политику. Мы всегда говорим, что спорт вне политики. Но так получается, что сейчас он стал одним из средств достижения целей в политике. Спорт все активно используют. Но всё-таки хочется, чтобы ребятам здесь ничего не мешало. Чтобы в этом отношении был оптимальный климат. Чтобы ребята спокойно выступали на стартах и не переживали из-за каких-то негативных высказываний некоторых представителей спорта. Словом, хочется, чтобы всё было спокойно и хорошо, а ребята были довольны своими результатами", — цитирует Ишмуратову сайт «Матч ТВ».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.