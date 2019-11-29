Богалий: отбор — больная тема для нашего биатлона, весь негатив рвётся наружу

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила ситуацию с отбором в национальную команду на Кубок мира и Кубок IBU.

«В последнее время это больная тема для нашего биатлона. Считаю, что здесь нужно прописать единые требования и твёрдо их соблюдать. Дело в том, что ещё весной надо было получить разъяснения тренерского совета по составу кандидатов. Этого сделано не было и то, что происходит сейчас, является только верхушкой айсберга – весь негатив, накопившийся за лето и осень, рвётся наружу. Необходимо систему выстроить так, чтобы максимальное количество спортсменов могло участвовать в национальном отборе», — цитирует Богалий «Команда России».

Анна также прокомментировала исключение Ирины Старых из состава команды на стартовые этапы Кубка мира. Старых, а также Екатерина Глазырина попали в заявку на Кубок IBU.

«Спортсменки не находились на централизованной подготовке и согласно критериям отбора, утверждёнными в сентябре тренерским советом, должны были готовиться к Кубку IBU. Однако вопреки существующим предписаниям, в ноябре Старых была приглашена в основную команду, а фамилия Глазыриной не фигурировала ни в одном списке. В информационном пространстве разгорелся скандал, который вернул всё на круги своя: обе биатлонистки будут выступать на европейском уровне. Меня огорчило то, что такая ситуация вообще стала возможной – сначала решения принимаются, а затем с лёгкостью отменяются.



Что же касается чисто спортивной составляющей, то отсутствие Иры и Кати добавит некоторые сложности. Да, у них бывают провальные гонки, но от этого не застрахован никто. В целом — они надёжные спортсменки, опытные эстафетчицы», — сказала Богалий.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.