Воронина и Елисеев представят Россию в первой гонке Кубка мира по биатлону
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый протокол на первую гонку сезона – одиночную смешанную эстафету (супермикст), которая завтра, 30 ноября, откроет первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Сборную России представят Тамара Воронина и Матвей Елисеев. Биатлонисты стартуют под восьмым номером с третьего ряда.
Под первым номером побегут норвежцы Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен. Юлиан Эберхард и Лиза Тереза Хаузер представят Австрию, Анастасия Меркушина и Артём Тищенко – Украину. За Швецию побегут Ханна Эберг и Себастьян Саммюэльсен.
Начало гонки запланировано на 15:10 мск.
Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону в качестве запасной пары на эту гонку называл Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову.
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