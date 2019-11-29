Воронина и Елисеев представят Россию в первой гонке Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый протокол на первую гонку сезона – одиночную смешанную эстафету (супермикст), которая завтра, 30 ноября, откроет первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Сборную России представят Тамара Воронина и Матвей Елисеев. Биатлонисты стартуют под восьмым номером с третьего ряда.

Под первым номером побегут норвежцы Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен. Юлиан Эберхард и Лиза Тереза Хаузер представят Австрию, Анастасия Меркушина и Артём Тищенко – Украину. За Швецию побегут Ханна Эберг и Себастьян Саммюэльсен.

Начало гонки запланировано на 15:10 мск.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону в качестве запасной пары на эту гонку называл Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.