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Назван состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый протокол на смешанную эстафету, которая завтра, 30 ноября, пройдёт в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Сборную России представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Биатлонисты указаны в порядке старта на этапах. Российская команда заявлена под девятым номером и начнёт гонку с третьего ряда.

Финишёром французской команды станет Мартен Фуркад, у норвежцев на мужских этапах заявлены братья Тарьей и Йоханнес Бё, у немцев — Симон Шемп и Бенедикт Долль. За итальянскую команду стартуют Лиза Витоцции и Доротея Вирер. В составе сборной Украины побегут Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артём Прима и Тарас Лесюк.

Начало гонки запланировано на 17:00 мск.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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