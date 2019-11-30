Васильев: совершенно очевидно, что на Россию сделан заказ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение о том, насколько велика вероятность, что ВАДА 9 декабря отстранит Россию от международных соревнований на 4 года.

«Девятого числа мы это и посмотрим. Совершенно очевидно, что на Россию сделан заказ. Ни о какой справедливости речи не идет. Это понятно даже нашим оппонентам, они просто помалкивают. Ничего хорошего от этих умников, особенно со стороны ВАДА, ждать не приходится. Они заточены против нас, это своеобразная холодная война. Почему об этом боятся говорить, мне непонятно. Мировой спорт без России – это не нормально. Им же хочется сильных соперников побеждать и чтобы это было весомо. В противном случае они могут просто медали друг другу раздать где-нибудь в подворотне и кричать, что они чемпионы мира, олимпийские чемпионы и так далее. К этому все и идет, если в ВАДА и МОК не одумаются», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».