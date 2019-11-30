Черезов: у Логинова нет права на ошибку

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов рассказал о перспективах Александра Логинова улучшить прошлогодний результат на Кубке мира – 2019/20. Минувший сезон лидер сборной России завершил на втором месте в общем зачёте.

«У Саши есть потенциал. Если взять чемпионат России в сентябре, в индивидуальной гонке он бежал намного быстрее остальных. В функциональном плане Саша справится. Ему нужно больше внимания уделить стабильности на рубеже, а это напрямую связано с психологией.

Чтобы бороться за первые места, Саше нужно чётко и быстро работать без ошибок как на дистанции, так и на рубеже. У него нет такого большого запаса, как у Йоханнеса Бё, по скорости норвежец на голову выше всех остальных, поэтому у Саши нет права на ошибку. Мы все надеемся, что он будет чётко выполнять поставленные самим собой задачи. Тогда Саша сто процентов будет в призах, и у него будет шанс побороться с Йоханнесом», — приводит слова Черезова «Спорт день за днём».