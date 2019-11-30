Мякяряйнен – о старте сезона: бабочки внутри порхают уже не так сильно

Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Чемпионка мира Кайса Мякяряйнен поделилась ожиданиями от нового сезона.
«Начинаю уже 15-й сезон в биатлоне. Внутри по-прежнему порхают бабочки, но уже не так сильно, как в 2005 году. Что ж, давайте сделаем это ещё раз!» — написала Мякяряйнен.
Фото доступно на странице Кайсы в «Инстаграме».
Мякяряйнен — чемпионка мира и трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира. Спортсменке в январе 2020 года исполнится 37 лет. 30 ноября она примет участие в смешанной эстафете в составе сборной Финляндии. Гонка начнется в 17:00 мск.
Сборную России представят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Биатлонисты указаны в порядке старта на этапах. Российская команда заявлена под девятым номером и начнёт гонку с третьего ряда.
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