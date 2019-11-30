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Норвежец Ессбакк выиграл второй спринт на Кубке IBU в Шушене, Халили – 12-й

Норвежец Ессбакк выиграл второй спринт на Кубке IBU в Шушене, Халили – 12-й
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Фредрик Ессбакк одержал победу во второй спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Второе место занял его соотечественник Синдре Петтерсен. Тройку призёров замкнул немец Лукас Фрачер.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Карим Халили, ставший двенадцатым.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен, Норвегия
Мужчины. Спринт

1. Фредрик Ессбакк (Норвегия) – 23.01,3 (0+0)
2. Синдре Петтерсен (Норвегия) – +20,9 (2+0)
3. Лукас Фрачер (Германия) – +28,1 (1+0)…
12. Карим Халили (Россия) – +1.15,8 (0+1)…
20. Василий Томшин (Россия) – +1.28,7 (2+1)…
30. Кирилл Стрельцов (Россия) – +1.48,9 (0+3)…
42. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2.22,3 (4+0)…
56. Андрей Вьюхин (Россия) – +2.48,5 (1+3)…
76. Евгений Сидоров (Россия) – +3.56,1 (2+3).

Сегодня, 30 ноября, состоится также вторая спринтерская гонка у женщин.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 1, Шушен, Норвегия
Мужчины. Спринт 10 км
30 ноября 2019, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Фредрик Ессбакк
Норвегия
23:01.3
2
Синдре Петтерсен
Норвегия
+20.9
3
Лукас Фрачер
Германия
+28.1
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