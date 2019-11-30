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Россияне проиграли больше минуты ходом в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде

Россияне проиграли больше минуты ходом в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная Швеции показала лучший ход в супермиксте на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Чистое время прохождение дистанции Ханной Эберг и Себастианом Самуэльссоном составило 27 минут 43,5 секунды.

Вторую скорость на дистанции показали норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен — + 3,0 секунды. Третий ход у французов Жулии Симон и Симон Детьё — +17,8.

Российский дуэт — Тамара Воронина и Матвей Елисеев, — по итогам супермикста стал двенадцатым, уступил на дистанции шведам более одной минуты.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, Швеция
Супермикст. Лыжный ход

1. Швеция – 27:43.5
2. Норвегия – 3.0
3. Франция – 17.8
4. Швейцария – 39.6
5. Австрия – 43.1
6. США – 44.0
7. Германия – 47.1…
10. Россия – 1:01.7.

Швеция выиграла супермикст на первом этапе КМ по биатлону, Россия – 12-я
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