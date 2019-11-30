Воронина – о четырёх штрафных кругах: не справилась с ветром и обстоятельствами

Российская биатлонистка Тамара Воронина рассказала, почему допустила так много промахов и зашла на четыре штрафных круга во время супермикста на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).



«Наверное, не смогла справиться с нервами, ветром, обстоятельствами. Поэтому допустила очень-очень много промахов. Перед стартом не знала, как будет, может, немножко в ажиотаж попала. Из-за этого не удалось справиться. На дистанции не было страха. На втором этапе было уже легче», — сказала Воронина после гонки.



Победителем супермикста стала сборная Швеции. Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон пробежали дистанцию за 36 минут 42,1 секунды. Они зашли на два штрафных круга и использовали 11 дополнительных патронов.



Второй стала сборная Германии — Франциска Пройс и Эрик Лессер – с одним штрафным кругом. Замкнули призовую тройку норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.



Россияне проиграли больше минуты ходом в супермиксте на этапе КМ в Эстерсунде