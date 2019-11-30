Старых выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU, Глазырина — третья

Российская биатлонистка Ирина Старых стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка IBU, который проходит в Шушене (Норвегия).

Не допустив ошибок на стрельбище, Старых на 5,4 секунды опередила ближайшую преследовательницу — Елену Пидгрушную из Украины. На третью ступень пьедестала почёта поднялась россиянка Екатерина Глазырина, допустившая один промах на «стойке». После второго огневого рубежа лидировала Анастасия Поршнева, но ногами проиграла Старых 16 секунд на финишном круге и осталась за чертой призёров.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен, Норвегия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Ирина Старых (Россия) – 20.12,1 (0 штрафных кругов).

2. Елена Пидгрушная (Украина) – отставание 5,4 (0).

3. Екатерина Глазырина (Россия) — +12,6 (1).

4. Анастасия Поршнева (Россия) — +13,4 (0)...

14. Наталья Гербулова (Россия) — +1.03,1 (2)...

17. Полина Шевнина (Россия) — +1.06,2 (1)...

39. Анастасия Гореева (Россия) — +2.03,2 (4).