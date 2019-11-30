Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Васильев: не знаю, чем руководствовались тренеры, когда ставили Воронину

Васильев: не знаю, чем руководствовались тренеры, когда ставили Воронину
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает странным решением тренерского штаба появление биатлонистки Тамары Ворониной в составе сборной России в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира.

Сборная России заняла 12-е место в супермиксте. На первом этапе Воронина пробежала четыре штрафных круга.

«Можно попытаться разложить гонку, особенно стрельбу спортсменов. Психологически были не готовы, в частности Воронина. Я, конечно, не знаю, чем руководствовались тренеры, когда ставили её. Человека, вот так сразу, на первый старт на первом этапе. Достаточно странно, даже с учётом того, что она считается хорошим стрелком. Психологию никто не отменял. Очень большое напряжение на спортсмена, который впервые оказался на Кубке мира. Для нее это был серьёзный стресс», — приводит слова Васильева РИА Новости.

«Не надо беспокоиться». Россияне провалились в первой гонке нового сезона
Не отстали от лидеров на целый круг – и то радует.
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019