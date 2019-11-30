Васильев: не знаю, чем руководствовались тренеры, когда ставили Воронину

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает странным решением тренерского штаба появление биатлонистки Тамары Ворониной в составе сборной России в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира.
Сборная России заняла 12-е место в супермиксте. На первом этапе Воронина пробежала четыре штрафных круга.
«Можно попытаться разложить гонку, особенно стрельбу спортсменов. Психологически были не готовы, в частности Воронина. Я, конечно, не знаю, чем руководствовались тренеры, когда ставили её. Человека, вот так сразу, на первый старт на первом этапе. Достаточно странно, даже с учётом того, что она считается хорошим стрелком. Психологию никто не отменял. Очень большое напряжение на спортсмена, который впервые оказался на Кубке мира. Для нее это был серьёзный стресс», — приводит слова Васильева РИА Новости.
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