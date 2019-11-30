Россия осталась без медалей в смешанной эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Сборная Италии выиграла смешанную эстафету 4х6 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второй в борьбе финишировала команда Норвегии, третьими почти с минутным отставанием стали шведские спортсмены.

Сборная России заняла четвёртое место. Неудачно прошла стартовый этап опытная Екатерина Юрлова-Перхт, зашедшая на один штрафной круг после стрельбы из положения стоя. Светлана Миронова справилась со стрельбой, но не приблизилась к лидерам. Дмитрий Малышко получил эстафету только 11-м и передал этап Александру Логинову седьмым. Лидер сборной стал единственным в команде биатлонистом, кто преуспел не только в стрельбе, но и в лыжном беге. Именно Логинов вывел Россию на четвёртое место.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета, 4х6 км

1. Италия – 1:05.56,1 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия – отставание +4,1 (0+15).

3. Швеция — +59,9 (0+11).

4. Россия — +1.44,9 (1+13).