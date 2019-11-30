Юрлова-Перхт — о промахах на «стойке»: после «лёжки» увлеклась гонкой

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в смешанной эстафете 4х6 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Юрлова-Перхт бежала на первом этапе, не справилась со стрельбой из положения стоя, зашла на штрафной круг и передала эстафету только 12-й.



«Это моя ошибка. После «лёжки» увлеклась гонкой. Хорошо чувствовала себя на лыжне. Не нашла свой ритм на стойке. Все выстрелы были без ритма. Чувствовала, что разлеталось всё. Отлично были готовы лыжи. Спасибо за это сервис-бригаде. На длинных выкатах лыжи были быстрее, чем у других», — приводит слова Юрловой-Перхт пресс-служба СБР.

В итоге сборная России заняла четвёртое место в первой смешанной эстафете сезона.