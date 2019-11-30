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Логинов: не ожидал, что могут быть проблемы с локтем и спиной

Логинов: не ожидал, что могут быть проблемы с локтем и спиной
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете 4х6 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Благодаря хорошей скорости и удачной стрельбе Логинова, россияне в этой гонке заняли четвёртое место.

«Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной. Даже не ожидал, что могут быть эти проблемы с локтем и спиной.

Я не участвовал в контрольных стартах, которые проходили в Тюмени. Пришлось форсировать подготовку развивающими работами. Получилось достаточно неплохо подвестись к сезону. Стартами доберу форму.

Хотелось бы провести стабильный сезон. В прошлом году получалось быть в топ 10-15, за исключением нескольких гонок. А также нужно хорошо подвестись к чемпионату мира», — приводит слова Логинова пресс-служба СБР.

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