Логинов: не ожидал, что могут быть проблемы с локтем и спиной

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете 4х6 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Благодаря хорошей скорости и удачной стрельбе Логинова, россияне в этой гонке заняли четвёртое место.
«Из-за травм подготовка к сезону у меня получилась скомканной. Даже не ожидал, что могут быть эти проблемы с локтем и спиной.
Я не участвовал в контрольных стартах, которые проходили в Тюмени. Пришлось форсировать подготовку развивающими работами. Получилось достаточно неплохо подвестись к сезону. Стартами доберу форму.
Хотелось бы провести стабильный сезон. В прошлом году получалось быть в топ 10-15, за исключением нескольких гонок. А также нужно хорошо подвестись к чемпионату мира», — приводит слова Логинова пресс-служба СБР.
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