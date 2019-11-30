Драчёв — об эстафетах: если не пробовать молодых, то будут бегать одни и те же

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги смешанных эстафет, открывших этап Кубка мира в Эстерсунде. Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в супермиксте, зайдя на пять штрафных кругов (четыре из них на счету дебютантки Ворониной).

«Психологическое давление идёт на всех, но если не пробовать молодых, то у нас будут бегать одни и те же. Нужно выпускать, тестировать, тогда они научатся не перегорать. Уверен, что в дальнейшем будет лучше, когда-то это должно произойти.

Конечно, мы видели, что наши способны были показать более высокий результат. К сожалению, некоторые не справились с психологией, например, Тамара Воронина. Она может выступать, мы знаем. Видимо, необходимо было попасть в такую переделку для того, чтобы в следующих стартах ощутить себя более сильной.

Просто сегодня не получилось. Понятно, есть ошибки, которые совершили. По две ошибки на одном рубеже нас откатывают на 12-е место. Уверен, что исправятся", — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов стали четвёртыми. При этом женская половина команды, по мнению Драчёва, смотрелись хуже.

«Немного девочки выпадали. Это не их уровень. Это огромная ответственность, которую они внутри переживают. Соперники уже отстреляли, а наши ещё не сделали ни одного выстрела. Волнение у спортсменов. Логинов и Малышко прошли достаточно спокойно. Зная лидерские качества Малышко, он мог бы не допускать использования дополнительных патронов. Наверное, правильно, что эстафеты идут первыми. Этот напор проходит», — сказал Драчёв.

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