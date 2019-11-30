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Логинов стартует в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде под 25-м номером

Логинов стартует в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде под 25-м номером
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовый лист на мужскую спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами, которая состоится 1 декабря в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Первым из российских спортсменов гонку начнёт Эдуард Латыпов, получивший второй стартовый номер. Четвёртым уйдёт в гонку Дмитрий Малышко. Лидер сборной России Александр Логинов начнёт спринт 25-м. У Евгения Гараничева — 35-й стартовый номер, у Матвея Елисеева – 47-й, у Никиты Поршнева – 66-й. Антон Бабиков начнёт гонку 86-м из 109 участников.

Отметим, что норвежец Йоханнес Бё стартует 44-м, а француз Мартен Фуркад уйдёт в гонку вслед за ним, под 45-м номером.

Старт мужской спринтерской гонки – 1 декабря в 14:30 мск.

Расписание этапов Кубка мира сезона-2019/20.

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