Васильев: на первом этапе Кубка мира по биатлону всегда нервозная обстановка

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления сборной России по биатлону в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Россияне стали четвёртыми. Сборная Италии одержала победу. Второй стала команда Норвегии, тройку призёров замкнула Швеция.

«В смешанной эстафете от Кати Юрловой я, конечно, ожидал большего. Как видно, на «стойке» ветер не очень сильный был. Где-то Катя, мне кажется, переволновалась. Ничего страшного, я надеюсь. Первый старт всегда немного нервозный для любого спортсмена. В принципе Эстерсунд, с его непредсказуемой погодой, — всегда лотерея. Кому-то повезло, кому-то — не очень. Кто-то справился, кто-то — нет. Но это ни о чём не говорит.

Конечно, хотелось бы без промахов на огневом рубеже. Сработали наши девушки не очень надёжно, а вот ребята — хорошо. Логинов и Малышко ровно провели свои отрезки. Хорошее впечатление оставили. Это добавляет оптимизма перед дальнейшими гонками. Конечно, возлагать надежды на первый этап Кубка мира не приходится. Потому что это всегда непонятная и нервозная обстановка. Всегда так бывает. Первый этап нельзя назвать показательным», — цитирует Васильева «Матч ТВ».