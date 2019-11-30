Логинов: за 20 дней до старта не мог оттолкнуться правой рукой от кровати

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, с какими неожиданными травмами столкнулся в ходе подготовки к Кубку мира.
«В ходе подготовки выскочили травмы, с которыми ранее никогда не сталкивался. Проблемы со спиной, воспалился локтевой сустав. Конечно, после того как я двадцать дней не толкался правой рукой, пришлось форсировать подготовку, чтобы немного разогнаться. И сейчас старты будут показывать, как я набираю форму. Надеюсь, это получится.
Мысли были, конечно, не самые приятные, потому что, когда ты за двадцать дней до старта не можешь оттолкнуться правой рукой, и не то что палкой в ходе тренировки, а даже от кровати, — конечно, так себе мысли… В связи с этим хочу поблагодарить жену, которая поддерживает меня, радует снимками себя и дочери», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».
В смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Логинов, приняв эстафету седьмым, вытащил Россию на четвёртое место.
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