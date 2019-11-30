Самуэльссон отреагировал на возможное отстранение российских биатлонистов

Известный борец за чистоту спорта шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказал мнение о возможных санкциях ВАДА в адрес России — отстранении на четыре года.

«Я думаю, что вся эта история последних лет выглядит очень плохо. Мы хотим, чтобы Россия была здесь и российские спортсмены выступали. Все хотят видеть спорт чистым от допинга — и я, и российские спортсмены. Думаю, в текущей ситуации сложно сказать, что делать дальше, но рассчитываю, что ВАДА последует рекомендациям Комитета по соответствию 9 декабря, и в будущем мы получим чистый спорт.

Справедливо ли это по отношению к молодым российским спортсменам? Думаю, что это несправедливо по отношению ко всем, в том числе и к русским. Но это справедливо по отношению к тем спортсменам, которые хотят соревноваться чистыми и с чистыми соперниками. Думаю, что обвинения в манипуляции с данными московской лаборатории покажут, что России нужно отнестись ко всему этому максимально серьёзно и сказать: «Да, мы наделали ошибок, но это всё в прошлом». Тогда в результате мы получим чистый спорт», — приводит слова Самуэльссона сайт «Матч ТВ».