Драчёв — об отборе в сборную: нам не интересно, кто был прав, а кто виноват

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что невозможно создать однозначные критерии отбора в национальную команду, которые устроили бы всех.

«В любом случае будут довольные и недовольные, какие бы отборы мы ни проводили. Это не главные старты сезона, все ещё впереди. Пусть сильные себя проявят, будем идти от старта к старту. Критерии всегда кого-то не устраивают. Невозможно сделать однозначно правильно.



Биатлон – это два вида спорта. Здесь есть и лыжи, и стрельба. У кого-то высокие результаты в одном, у кого-то – в другом. Нам не интересно, кто был прав, а кто виноват. Основная задача – Олимпийские игры, к которым мы готовимся», — приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

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