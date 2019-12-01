Немец Наврат выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Шушене, Халили — 5-й

Немецкий биатлонист Филипп Наврат одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Второе место занял норвежец Фредрик Ессбакк. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Германии — Лукас Фрачер.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Саид Каримулла Халили, ставший пятым.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен, Норвегия
Мужчины. Гонка преследования
1. Филипп Наврат (Германия) — 32:22.8 1 (0+0+1+0)
2. Фредрик Ессбакк (Норвегия) — +27.2 2 (0+0+1+1)
3. Лукас Фрачер (Германия) — +33.3 3 (0+1+1+1)
4. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +42.2 2 (1+0+1+0)
5. Саид Каримулла Халили (Россия) — +59.0 1 (1+0+0+0)
6. Василий Томшин (Россия) — +1:02.0 2 (1+0+0+1)…
10. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1:22.6 1 (1+0+0+0)
39. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +4:25.9 6 (1+3+2+0)
54 Андрей Вьюхин (Россия) — +6:46.1 8 (1+2+3+2).
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