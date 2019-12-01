Старых стала второй в преследовании на этапе Кубка IBU в Шушене, Глазырина — 3-я

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг одержала победу в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Оставшиеся места на подиуме достались представительницам России. Ирина Старых стала второй, у Екатерины Глазыриной бронза.
Ещё две россиянки попали в топ-10: Наталья Гербулова стала шестой, Анастасия Поршнева — седьмая.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Шушен, Норвегия
Женщина. Гонка преследования
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 31:07.6 2 (1+0+0+1)
2. Ирина Старых (Россия) — +15.4 1 (0+0+1+0)
3. Екатерина Глазырина (Россия) — +19.4 1 (1+0+0+0)…
6. Наталья Гербулова (Россия) — +1:13.8 2 (0+0+2+0)
7. Анастасия Поршнева (Россия) — +1:21.1 3 (0+0+1+2)
17. Полина Шевнина (Россия) — +2:35.2 3 (0+0+2+1)
10. Анастасия Гореева (Россия) — +4:16.4 5 (0+3+2+0).
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