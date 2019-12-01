Логинов прокомментировал ошибку в стрельбе в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), где он показал четвёртый результат.
«Времени после смешанной эстафеты было не так много, но у нас бывает и по три старта подряд, причём с более длинными гонками, поэтому нужно привыкать.
Что произошло на «стойке»? Здесь сегодня очень сложная ветровая ситуация. Ещё на пристрелке долго не мог понять, на какую установку встать: к середине на 15–17-е или на крайние правые 27–30-е. Есть разница, на крайних установках ветер закручивает и кажется послабее, впрочем, винтовку удерживать сложнее. В итоге встал на 28-ю, кажется. Ветер чувствовался, но чуть-чуть не справился, нужно было сохранять концентрацию на все выстрелы.
Если бы выбрал 15–17-ю установку, «стойка» получилась бы лучше? Не знаю, непонятно. Просто даже так, как я стрелял, нужно было пытаться концентрироваться лучше.
Мне, конечно, нужно ещё время, чтобы набрать форму после травмы. Надеюсь, что с каждой гонкой буду лучше себя чувствовать, потому что сейчас демонстрирую немного не свою скорость. В среду будет индивидуальная гонка на 20 километров перед которой отдых не помешает. Нужно правильно провести эти два дня, где-то отдохнуть, поработать на рубеже, тем более он здесь непростой», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, преодолев дистанцию за 24 минуты 18,3 секунды. Второе место занял его брат Тарьей (+19.0). Оба биатлониста допустили по одному промаху. Тройку призёров замкнул россиянин Матвей Елисеев (+19.9), чисто отработавший на огневых рубежах.
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