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Касперович — о бронзе Елисеева: он окреп, но пока не хватает скорости на финиш

Касперович — о бронзе Елисеева: он окреп, но пока не хватает скорости на финиш
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление мужской национальной команды в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, где Матвей Елисеев завоевал бронзовую награду.

«Матвей — очень трудолюбивый. В семье всё построено так, чтобы у него был результат. Он окреп, пока не хватает дистанционной скорости на финиш — это его слабое место, но, думаю, он работает над этим. И в гонке очень понравилось, что он выдержал. На первом этапе показал хороший результат.

Всё идёт в мужской команде, судя по спринту, как и планировали тренеры. Логинов не выпадает, грамотно работает на рубеже, но пока не хватает скоростной выносливости, но это нормальное явление для первого этапа. Всё будет нормально и дальше", — приводит слова Касперовича «Р-Спорт».

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Второе место занял его брат Тарьей. Оба биатлониста допустили по одному промаху. Тройку призёров замкнул россиянин Елисеев. Александр Логинов стал четвёртым.

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