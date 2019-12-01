Драчёв: ожидали от Елисеева больших результатов, он проявлял огромный потенциал

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат мужского спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Россиянин Матвей Елисеев занял третье место, его соотечественник Александр Логинов стал четвёртым.
«Эта бронза — большая радость для всех нас, мы ожидали от нашего Матвея больших результатов, уже в прошлом году он проявлял свой огромный потенциал. Мы помним, как на чемпионате мира он выиграл первый этап в эстафете, это работоспособный, грамотный, умеющий думать спортсмен. Его качественная стрельба сегодня сделала большой подарок всей стране. Дай бог ему ещё улучшать результаты, Матвею по силам вырасти в великого спортсмена, просто нужно работать не покладая рук.
Поздравляю и Александра Логинова с его результатом. В целом вся команда сработала хорошо — и Латыпов, и Поршнев. Есть некоторые вопросы по результатам Жени Гараничева и Димы Малышко, тут надо разобраться с причинами. Но в целом ситуация понемногу начинает выправляться», — цитирует Драчёва ТАСС.
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