Касперович: Старых нужна была сборной на первом этапе Кубка мира

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович высказал мнение, что Ирина Старых была нужна сборной России на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Старых, не вошедшая в состав национальной команды на Кубок мира, на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) завоевала золото в спринте и серебро в гонке преследования.
«Старых — закалённая спортсменка, опытная. На одном классе она может показывать высокие результаты. Конечно, она нужна была на первом этапе Кубка мира, но у нас есть критерии отбора. Тренеры и руководство не могут идти против этого. Хотя я считаю, что это неправильно. Осенью я высказывался на тренерском совете, чтобы у тренеров сборной была возможность решить, кого брать на первый этап Кубка мира. Они работали, знают, в каком состоянии подходят к сезону спортсмены. Ситуация спорная. Дай бог, чтобы Глазырина и Старых помогали российскому биатлону», — приводит слова Касперовича РИА «Новости».
Екатерина Глазырина в тех же гонках Кубка IBU дважды стала третьей.
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