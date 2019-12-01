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Касперович: Старых нужна была сборной на первом этапе Кубка мира

Касперович: Старых нужна была сборной на первом этапе Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович высказал мнение, что Ирина Старых была нужна сборной России на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Старых, не вошедшая в состав национальной команды на Кубок мира, на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) завоевала золото в спринте и серебро в гонке преследования.

«Старых — закалённая спортсменка, опытная. На одном классе она может показывать высокие результаты. Конечно, она нужна была на первом этапе Кубка мира, но у нас есть критерии отбора. Тренеры и руководство не могут идти против этого. Хотя я считаю, что это неправильно. Осенью я высказывался на тренерском совете, чтобы у тренеров сборной была возможность решить, кого брать на первый этап Кубка мира. Они работали, знают, в каком состоянии подходят к сезону спортсмены. Ситуация спорная. Дай бог, чтобы Глазырина и Старых помогали российскому биатлону», — приводит слова Касперовича РИА «Новости».

Екатерина Глазырина в тех же гонках Кубка IBU дважды стала третьей.

Старых стала второй в преследовании на этапе Кубка IBU в Шушене, Глазырина — 3-я
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