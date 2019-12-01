Й. Бё: за лето я растерял преимущество, которое у меня было в прошлом году

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат мужского спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Йоханнес выиграл спринт, а его брат Тарьей стал вторым. Тройку лучших замкнул россиянин Матвей Елисеев.
«Думаю, за лето я растерял то преимущество, которое было у меня в прошлом году. Особенно это чувствуется на трассе — раньше было проще добиться за счёт скорости комфортного запаса времени над соперниками. В этом году мне будет тяжелее в спринтерских гонках. По своему ощущению сегодня, было сложно поверить, что могу победить, но я это сделал и очень горжусь!
Пока я чувствую, что мне везёт, но в индивидуальной гонке и в следующих стартах всё может измениться, моим соперникам достаточно просто делать меньше промахов на огневых. Это биатлон, всё постоянно меняется!» — цитирует Йоханнеса пресс-служба Федерации биатлона Украины.
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