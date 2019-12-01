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Елисеев: Ахатова внесла коррективы в мою позицию на «лёжке»

Елисеев: Ахатова внесла коррективы в мою позицию на «лёжке»
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат мужского спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Он занял третье место, уступив лишь норвежцам Тарьею Бё и Йоханнесу Бё.

«Понял, что могу бороться за призовые места, только после чистой стрельбы на втором огневом. Конечно, бежать к финишу было волнительно, я выложился на все сто, но эти парни, братья Бё, были сильнее.

Летом мы усердно работали над стрельбой — нам помогали Альбина Ахатова и Максим Максимов. Альбина внесла коррективы в мою позицию на «лёжке», а со «стойкой» проблем не было», — цитирует Елисеева пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Елисеев избежал промахов во время гонки. От Йоханнеса Бё россиянин отстал на 19,9 секунды.

Й. Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Елисеев — третий
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