Юрлова-Перхт объяснила промахи в спринте на этапе КМ в Эстерсунде

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объяснила три промаха в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянка финишировала на 51-м месте.

«В целом гонка как-то непонятно для меня сложилась. Первые два круга была какая-то суета, на последнем стали приходить ощущения, что более-менее нормально бегу, но уже финиш.

Три промаха? Пристрелка была с сильным ветром, которого на гонке не было. Ветровая ситуация была лучше, чем в смешанной эстафете. Знала, куда нужно, если что, смещаться. К сожалению, во время моей стрельбы ветер два раза поменялся, и я не успела среагировать, потому что работала в ритме, и отсюда два габарита, — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».