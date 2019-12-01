Йоханнес Бё: если Россию отцепят, то должны выложить на стол доказательства

Биатлонисты сборной Норвегии, обладатель Кубка мира — 2019 Йоханнес Бё и его брат Тарьей, высказали мнение по поводу возможного отстранения России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

«Если Россию отцепят, то должны предоставить доказательства, выложить на стол, сделать доступными онлайн, чтобы каждый мог ознакомиться. Нельзя просто взять и сказать, что Россия отстранена на основании каких-то секретных материалов», — сказал Йоханнес в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

«Россия – одна из крупнейших биатлонных наций. Да, мы должны уважать систему, но и страны ущемлять нельзя. Эти игры просто не укладываются в моей голове», — добавил Тарьей.

Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию, Россия не сможет принимать крупные соревнования и выступать на турнирах под национальным флагом в течение четырёх лет. Причина санкций – манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории, переданными ВАДА в январе 2019 года.