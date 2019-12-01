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Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта

Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.

«Моя главная мысль. У чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от Олимпиад и чемпионатов мира просто на основании паспорта, лишь за то, что их страна совершала ошибки», — сказал Фуркад в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию, Россия не сможет принимать крупные соревнования и выступать на турнирах под национальным флагом в течение четырёх лет. Причина санкций – манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории, переданными ВАДА в январе 2019 года.

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