Мартен Фуркад: нельзя отстранять атлетов от ОИ и ЧМ на основании паспорта

Французский биатлонист Мартен Фуркад, комментируя возможное отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, выразил мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за ошибки своей страны.

«Моя главная мысль. У чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от Олимпиад и чемпионатов мира просто на основании паспорта, лишь за то, что их страна совершала ошибки», — сказал Фуркад в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».



Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию, Россия не сможет принимать крупные соревнования и выступать на турнирах под национальным флагом в течение четырёх лет. Причина санкций – манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории, переданными ВАДА в январе 2019 года.