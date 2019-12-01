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Фак: браво, отличное выступление, Россия!

Фак: браво, отличное выступление, Россия!
Биатлон / Кубок мира 0

Словенский биатлонист Яков Фак высоко оценил выступление российских спортсменов в спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вторую строчку занял его брат Тарьей Бё. Тройку лучших замкнул россиянин Матвей Елисеев. Ещё один российский биатлонист Александр Логинов стал четвёртым.

«Браво, отличное выступление, Россия!» — написал Фак в ответ на пост комментатора Дмитрия Губерниева.

Календарь Кубка мира по биатлону

Елисеев избежал промахов на огневых рубежах. В итоге он отстал от Йоханнеса Бё на 19,9 секунды. Логинов допустил один промах. Он отстал от Елисеева почти на три секунды, а от Йоханнеса Бё — на 27,9 секунды.

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