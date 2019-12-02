Вал. Семеренко: первый раз слышу, что быстро отстреляла на «стойке»!

Олимпийская чемпионка, украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила выступление в спринте на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла 24-е место, совершив один промах на «лёжке». Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер.



«В первую очередь, хочется всех поприветствовать и поблагодарить за поддержку и понимание. В гонке присутствовало волнение — это же первый старт в сезоне. Где-то хотелось больше, чем могла показать. Но, думаю, дальше всё будет лучше.



Первый раз слышу, что быстро отстреляла на „стойке“! Мне, наоборот, казалось, что работаю очень долго! Проверю результаты и только потом буду радоваться, если это правда!» — приводит слова Семеренко Biathlon.com.ua.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.