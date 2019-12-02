Вал. Семеренко: первый раз слышу, что быстро отстреляла на «стойке»!
Олимпийская чемпионка, украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила выступление в спринте на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла 24-е место, совершив один промах на «лёжке». Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер.
«В первую очередь, хочется всех поприветствовать и поблагодарить за поддержку и понимание. В гонке присутствовало волнение — это же первый старт в сезоне. Где-то хотелось больше, чем могла показать. Но, думаю, дальше всё будет лучше.
Первый раз слышу, что быстро отстреляла на „стойке“! Мне, наоборот, казалось, что работаю очень долго! Проверю результаты и только потом буду радоваться, если это правда!» — приводит слова Семеренко Biathlon.com.ua.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Миронову точно учат стрелять? Промахи оставили быстрейшую россиянку без медали
Светлана Миронова пулей неслась по трассе, но стрельба снова поставила крест на медальных надеждах. Неужели с этим ничего нельзя сделать?
- 2 декабря 2019
-
09:44
-
09:31
-
09:25
-
08:43
- 1 декабря 2019
-
23:19
-
23:07
-
22:21
-
22:02
-
21:49
-
21:39
-
21:30
-
21:03
-
20:21
-
20:06
-
19:38
-
19:38
-
18:45
-
18:37
-
18:09
-
17:25
-
17:21
-
16:52
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
15:33
-
13:31
-
11:22
-
09:50
- 30 ноября 2019
-
23:30
-
23:16
-
22:54
-
22:37
-
21:16
-
21:04
Партнерский контент