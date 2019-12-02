Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Вал. Семеренко: первый раз слышу, что быстро отстреляла на «стойке»!

Вал. Семеренко: первый раз слышу, что быстро отстреляла на «стойке»!
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка, украинская биатлонистка Валентина Семеренко оценила выступление в спринте на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла 24-е место, совершив один промах на «лёжке». Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер.

«В первую очередь, хочется всех поприветствовать и поблагодарить за поддержку и понимание. В гонке присутствовало волнение — это же первый старт в сезоне. Где-то хотелось больше, чем могла показать. Но, думаю, дальше всё будет лучше.

Первый раз слышу, что быстро отстреляла на „стойке“! Мне, наоборот, казалось, что работаю очень долго! Проверю результаты и только потом буду радоваться, если это правда!» — приводит слова Семеренко Biathlon.com.ua.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Миронову точно учат стрелять? Промахи оставили быстрейшую россиянку без медали
Светлана Миронова пулей неслась по трассе, но стрельба снова поставила крест на медальных надеждах. Неужели с этим ничего нельзя сделать?
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019