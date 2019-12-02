Губерниев — Кугаевскому: Гараничева тренирует неведомый фитнес-тренер из Тюмени?
Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к Максиму Кугаевскому, личному тренеру российского биатлониста Евгения Гараничева.
«Прекрасный тренер Максим Кугаевский, объясните! Вы тренируете Евгения Гараничева или неведомый тренер по фитнесу из Тюмени?» – написал Губерниев в своём телеграме-канале.
Гараничев в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде занял 29-е место. Он допустил 1 промах и проиграл победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Бё — 1.35,9. Второе место в спринте занял ещё один представитель Норвегии Тарьей Бё. Тройку призёров замкнул россиянин Матвей Елисеев.
Гараничев — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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