Вирер: главное — не заболеть до февраля

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Очень удивилась, когда мне пришлось стартовать в жёлтом бибе. Не знала, что существует такое правило. Я была спокойной и нацеленной на результат. С начала гонки на трассе была некоторая скованность, но уже на втором круге я почувствовала себя уверенней. Обычно для победы нужно стрелять без ошибок, но я допустила один промах — на рубеже было непросто. В целом, думаю, я могу быть довольна тем, как провела спринт.
Конечно, тренеры ставят перед нами главную цель — домашний чемпионат мира, но, считаю, сейчас важно концентрироваться на каждой последующей гонке и, самое главное, не заболеть до февраля. Я не загадываю на будущее, очень многое может измениться до чемпионата, просто следую от гонки к гонке», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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