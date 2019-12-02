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Рёйселанд: не знаю, что случилось на первой стрельбе

Рёйселанд: не знаю, что случилось на первой стрельбе
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд оценила выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла второе место, допустив два промаха на «лёжке».

«Не знаю, что случилось на первом огневом. Было непросто — ветер мешал на рубежах, и моих стараний не хватило, чтобы избежать промахов, не думаю, что могла бы отработать лучше.

Была в шоке, когда после выхода со стрельбы стоя мне сообщили, что я претендую на пьедестал! Думаю, в таких гонках важно полностью выкладываться в каждой составляющей — тогда на финише старания окупятся!» — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала итальянка Доротея Вирер.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

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