Фуркад: мне не будет так тяжело, как в прошлом сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Он занял пятое место. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё.

«Стрельбу на «стойке» лучше забыть. Я не мог сосредоточиться. В начале стрельбы подул ветер, который мне помешал. Йоханнес Бё находился рядом и тоже перестал стрелять. Однако ему удалось собраться после паузы, а я не смог это сделать. Я расстроен.

В целом гонка получилась отличной. Я доволен тем, что, несмотря на два промаха, сражался на последнем круге. Я доволен динамикой. Чувствую, что могу выложиться ещё сильнее. Это дарит облегчение. Я чувствую, что вновь могу бороться на лыжне. Мне не будет так тяжело, как в прошлом сезоне», — приводит слова Фуркада Ski Chrono.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.