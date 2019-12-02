Источник: в базе Московской лаборатории нашли махинации по 2 биатлонистам из РФ

В отчёте экспертов ВАДА о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории сообщается, что изменения вносились, чтобы препятствовать расследованию дел российского биатлонистка и биатлонистки, сообщает Sports Integrity Initiative. Копия базы данных, полученная ВАДА в ноябре 2017 года, содержала информацию о «предполагаемых неблагоприятных результатах» в пробах двух спортсменов.
В базе, которая была передана ВАДА российской стороной в январе 2019 года, данные о пробах этих спортсменов присутствуют, но информация о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил была удалена.
В копии от 2017 года говорилось, что предполагаемыми запрещёнными веществами, обнаруженными в пробах биатлонистов, являются метаболит оксандролона и остарин. В базе данных от 2019 года информация о проверке спортсменов на анаболические стероиды и селективные модуляторы андрогенных рецепторов отсутствует.
«Кроме того, 21 июля 2016 года неопознанный пользователь под именем Quantum удалил файлы с необработанными данными, подтверждающие наличие оксандролона и остарина (соответственно) в этих образцах», — говорится в отчёте.
В конце августа 2018 года Международный союз биатлонистов уведомил российскую биатлонистку о том, что занимается исследованием её образца на предмет возможного нарушения. 25 сентября 2018 года пользователей Quantum осуществил поиск в базе данных LIMS 2019 года по образцам этой спортсменки.
В ходе расследования удалось восстановить файлы об анализах на стероиды и селективные модуляторы андрогенных рецепторов. В них были обнаруженные следы выборочных изменений.
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