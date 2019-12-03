Призёр чемпионата мира: спортсменов в России не ценят

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина прокомментировал изменения в составе сборной России перед стартом международного сезона. Тамара Воронина вошла в заявку на первые этапы Кубка мира вместо Ирины Старых. Старых, а также Екатерина Глазырина, были добавлены в состав участниц Кубка IBU.

«С одной стороны, должна быть ясность и доверие к тренерскому штабу и федерации, чтобы они понимали, что отбор проходит по-честному, но, с другой стороны, одно-два места должны оставаться на усмотрение тренеров, как это было и раньше. Тренеры должны решать, кто поедет, потому что они работают со спортсменами каждый день, анализируют их физическое состояние, знают, когда кто будет готов и выйдет на пик формы. Нужно держаться спортивного принципа. Нам с Улей Денисовой в своё время пообещали, что мы сможем, как Катя и Ирина, приехать на отбор команды, но в последний момент нас не допустили. Олимпийский сезон-2009/10 оказался для нас потерян, хотя Ульянка тогда очень быстро бежала. С девочками тоже поступили некрасиво. Я полностью на их стороне, так как они заслужили свои места в команде. Пусть они сейчас и находятся на Кубке IBU, но они не первый год в сборной команде, уже прочувствовали Кубок мира в своё время, и можно для них сделать исключение. Это достойные спортсменки, которых нельзя сбрасывать со счётов. В каких-то гонках на Кубке мира они будут полезны. Когда-то должен наступить порядок у нас в биатлоне и отбор должен стать честным для всех.

Опыт показывает, что спортсмены из регионов лучше показывают результаты, чем в сборной. Когда я готовилась с региональной командой, я не форсировала форму и планомерно выполняла нагрузки, отдавая отчёт, что, когда отберусь, мне тоже надо будет показывать результат, а не просиживать штаны на Кубке мира. Смысл готовиться, чтобы отобраться, и потом занимать 70-е места? Каждый спортсмен отдаёт себе отчёт в том, что он делает. К тому же у нас в случае неудачи замену найдут быстро. Сегодня ты в составе, завтра — другой. В этом у нас и проблема. Спортсменов в России не ценят, так как штат у нас слишком большой. В молодости у нас все хорошо бегают, а потом тишина. Очень трудно перейти во взрослый спорт, адаптироваться к Кубку мира и быть стабильным бойцом. Эта проблема идёт с детского спорта. Нужно менять подготовку с младших возрастов", — цитирует Сорокину News.ru.

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