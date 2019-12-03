Бьорндален: теперь понял, как повезло норвежцам, что мы сразу становимся на лыжи

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, тренирующий сборную Китая, рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в ходе работы.

«На меня возложена огромная ответственность. Нужно многое организовать. Мне нравится работать со спортсменами, приятно общаться с ними.

Но в нашей работе много сложностей. Нужно понимать, чего уже добились эти атлеты, на каком они уровне, как тренировались. Нам необходимо учитывать множество факторов. Главная проблема — бег на лыжах. Теперь я понимаю, как нам повезло в Норвегии, что мы рождаемся и сразу становимся на лыжи», — цитирует Бьорндалена VG.

Вместе с Бьорндаленом со сборной Китая по биатлону работает его супруга, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.