Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Бьорндален: теперь понял, как повезло норвежцам, что мы сразу становимся на лыжи

Бьорндален: теперь понял, как повезло норвежцам, что мы сразу становимся на лыжи
Биатлон / Кубок мира 0

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, тренирующий сборную Китая, рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в ходе работы.

«На меня возложена огромная ответственность. Нужно многое организовать. Мне нравится работать со спортсменами, приятно общаться с ними.

Но в нашей работе много сложностей. Нужно понимать, чего уже добились эти атлеты, на каком они уровне, как тренировались. Нам необходимо учитывать множество факторов. Главная проблема — бег на лыжах. Теперь я понимаю, как нам повезло в Норвегии, что мы рождаемся и сразу становимся на лыжи», — цитирует Бьорндалена VG.

Вместе с Бьорндаленом со сборной Китая по биатлону работает его супруга, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Бьорндален: китайские биатлонисты лучшие по стрельбе, но худшие по скорости
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019