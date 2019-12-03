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Тренер: Джима столкнулась лоб в лоб с биатлонисткой из другой команды

Тренер: Джима столкнулась лоб в лоб с биатлонисткой из другой команды
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной Украины по биатлону Владимир Махлаев рассказал о травме, которую получила олимпийская чемпионка Юлия Джима.

«Непонятно по Юлии Джиме, как там её травма. Будет улучшение, будет всё нормально — значит побежит однозначно. Если будут какие-то позывы, значит, ещё нет.

Она на тренировке столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды. Я точно не знаю, с представительницей какой команды. Одна ехала противоходом, а вторая — на спуск, как положено. После столкновения — травма. Сейчас у неё болезненные ощущения. Грамотное решение приняли, посоветовавшись с Урошем Велепецом. Решили пока её придержать», – сказал Махлаев в интервью «UA: БІАТЛОН».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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