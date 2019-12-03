Мякяряйнен рассказала о причинах неудачной стрельбы в спринте

Трёхкратная обладательница Кубка мира, чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о трудностях, которые испытывала в стрельбе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла 53-е место, совершив 4 промаха.
«Я всё ждала и ждала, чтобы картинка стала чётче. Но всё было размыто. Пришлось сдаться. Я трижды допустила одну и ту же ошибку. Когда я долго прицеливаюсь, всё начинает размываться. К тому же в вечерних гонках не так много света. Когда смотришь через фильтр, света ещё меньше. Я бы больше хотела соревноваться днём.
Если бы второй выстрел попал в цель, это была бы другая история. Я приятно удивлена лыжным ходом, но такое количество штрафных кругов не помогает", — цитирует Мякяряйнен Yle.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 3 декабря 2019
-
11:09
-
10:42
-
10:24
-
10:02
-
09:23
-
09:11
- 2 декабря 2019
-
17:08
-
16:40
-
12:43
-
11:41
-
11:34
-
11:01
-
10:52
-
10:32
-
09:44
-
09:31
-
09:25
-
08:43
- 1 декабря 2019
-
23:19
-
23:07
-
22:21
-
22:02
-
21:49
-
21:39
-
21:30
-
21:03
-
20:21
-
20:06
-
19:38
-
19:38
-
18:45
-
18:37
-
18:09
-
17:25
-
17:21