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Мякяряйнен рассказала о причинах неудачной стрельбы в спринте

Мякяряйнен рассказала о причинах неудачной стрельбы в спринте
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратная обладательница Кубка мира, чемпионка и многократный призёр чемпионатов мира, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о трудностях, которые испытывала в стрельбе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла 53-е место, совершив 4 промаха.

«Я всё ждала и ждала, чтобы картинка стала чётче. Но всё было размыто. Пришлось сдаться. Я трижды допустила одну и ту же ошибку. Когда я долго прицеливаюсь, всё начинает размываться. К тому же в вечерних гонках не так много света. Когда смотришь через фильтр, света ещё меньше. Я бы больше хотела соревноваться днём.

Если бы второй выстрел попал в цель, это была бы другая история. Я приятно удивлена лыжным ходом, но такое количество штрафных кругов не помогает", — цитирует Мякяряйнен Yle.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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